اليوم السابع
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السبت، 08 أكتوبر 2022 04:07 ص
أكرم القصاص
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النمسا تشكو الاتحاد الأوروبى بعد اعتبار الغاز والطاقة النووية موارد صديقة للبيئة

السبت، 08 أكتوبر 2022 04:00 ص
النمسا تشكو الاتحاد الأوروبى بعد اعتبار الغاز والطاقة النووية موارد صديقة للبيئة الاتحاد الأوروبي
أ ش أ

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أعلنت النمسا أنها بدأت في مقاضاة الاتحاد الأوروبي بسبب قرار اعتبار الطاقة النووية طاقة خضراء صديقة للبيئة.

وقالت ليانور جويسلر وزيرة الطاقة النمساوية - في تصريحات لها إن النمسا رفعت بالفعل دعوى ضد الاتحاد الأوروبي بسبب التصنيف المثير للجدل للغاز والطاقة النووية كاستثمارات صديقة للمناخ.

وأوضحت جويسلر أنه تم رفع دعوى قضائية ضد لائحة التصنيف إلى محكمة العدل الأوروبية ، مشيرة إلى أن لوكسمبورج تريد الانضمام إلى الدعوى.

يشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي صنفت الغاز والطاقة النووية على أنهما "مستدامان"، حيث تريد مفوضية الاتحاد الأوروبي دعم الاستثمارات المالية في موارد الطاقة التي ستُعتبر صديقة للمناخ في المستقبل مما يمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي ليصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050.

 


النمسا

الاتحاد الأوروبي

محكمة العدل الدولية

الغاز والطاقة

البيئة



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