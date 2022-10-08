النمسا تشكو الاتحاد الأوروبى بعد اعتبار الغاز والطاقة النووية موارد صديقة للبيئة

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أعلنت النمسا أنها بدأت في مقاضاة الاتحاد الأوروبي بسبب قرار اعتبار الطاقة النووية طاقة خضراء صديقة للبيئة.

وقالت ليانور جويسلر وزيرة الطاقة النمساوية - في تصريحات لها إن النمسا رفعت بالفعل دعوى ضد الاتحاد الأوروبي بسبب التصنيف المثير للجدل للغاز والطاقة النووية كاستثمارات صديقة للمناخ.

وأوضحت جويسلر أنه تم رفع دعوى قضائية ضد لائحة التصنيف إلى محكمة العدل الأوروبية ، مشيرة إلى أن لوكسمبورج تريد الانضمام إلى الدعوى.

يشار إلى أن مفوضية الاتحاد الأوروبي صنفت الغاز والطاقة النووية على أنهما "مستدامان"، حيث تريد مفوضية الاتحاد الأوروبي دعم الاستثمارات المالية في موارد الطاقة التي ستُعتبر صديقة للمناخ في المستقبل مما يمهد الطريق أمام الاتحاد الأوروبي ليصبح محايدًا مناخيًا بحلول عام 2050.