المعاينة تكشف ملابسات سقوط سيارة من أعلى كوبرى بالصف وتسببت فى مصرع 3 أشخاص

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لمكان حادث انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالصف، مما أسفر عن مصرع أب وابنه، وشخص آخر، وتبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائد السيارة، مما أسفر عن انحرافها عن الطريق، وسقوطها من أعلى الكوبري.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث، كما تم نقل جثث الضحايا إلى ثلاجة المستشفى العام، وقررت النيابة التصريح بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين بالصف.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، برفقة رجال الإدارة العامة لمرور الجيزة، وتبين من خلال الفحص والمعاينة أنه حال سير سيارة أجرة " بيجو" بمنطقة الصف، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما تسبب فى انقلابها من أعلى كوبرى الاخصاص ونتج عنها مصرع 3 اشخاص، بينهم أب وابنه.

جرى نقل الجثث إلى مستشفى الصف، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.