الكهرباء: تدريب جميع المحصلين على استخدام ماكينة السداد الإلكتروني اليدوية

كشف الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، أعدت خطة لتدريب المحصليين على طريقة استخدام ماكينة السداد الإلكترونى، وشحن العداد مسبوق الدفع، كاشفا أن هذه المكينات ستوفر أيضا إمكانية سداد الفاتورة باستخدام كروت الاىتتمان البنكية علاوة على النقدى.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع"، أن مكينات التحصيل الاليكترونى التى سيتم توفيرها ستكون مخصصة لتنفيذ عمليات السداد لأى مستحقات مقابل الخدمات التى يحصل عليها المشترك سواء رسوم أو قيمة استهلاك أو غيرها، موضحا أن هذه المكينات سيتم توزيعها على المحصلين القائمين على تحصيل فواتير الكهرباء لتحصيل الفواتير من المواطنين بشكل إلكترونى والغاء طباعة الفواتير بعد تعميم هذه الأجهزة.

وأشار حمزة إلى أن عدد الماكينات التى سيتم اتاحتها يبلغ 7900 ماكينة يتم توريدها على مراحل لشركات توزيع الكهرباء، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تستهدف توريد 1200 ماكينة خلال النصف الأول من العام ومن ثم توريد باقى المعدات والاجهزة خلال النصف الثانى من العام الحالي.