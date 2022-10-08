الكنيسة تعقد لقاء لمجمع كهنة شبين القناطر

كتب ـ محمد الأحمدى

نظمت إيبارشية شبين القناطر ، لقاءً خاصًا لمجمع كهنة الإيبارشية وأسرهم، في بيت مؤتمرات كنيسة السيدة العذراء بكفر صليب التابع لإيبارشية بنها وقويسنا، بحضور نيافة الأنبا نوفير أسقف الإيبارشية.

وتضمن اللقاء كلمة ألقاها الأنبا نوفير عن التقسيم الرعوي للإيبارشية ومناقشة أمور الخدمة بها، وألقى نيافة الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا كلمة بعنوان "الكاهن حارس للعقيدة"، كما ألقى الأب القمص بيشوي نبيل كاهن كنيسة السيدة العذراء بكفر صليب كلمة عن "كيفية التغلب على العناد".

وفي الإطار ذاته تم توزيع الهدايا التذكارية على الآباء وأسرهم، وتوزيع الهدايا لطلبة وطالبات الثانوية العامة الناجحين هذا العام من أبناء الآباء.