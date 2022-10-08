القبض على المتهم بإشعال النيران في سيارة طبيب بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على المتهم بإشعال النيران بسيارة طبيب في جامعة الأزهر، بتحريض من أحد الأشخاص تربطه صلة مصاهرة بالطبيب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "مختار ر" طبيب أشعة بجامعة الأزهر، مقيم كفر صقر، بقيام مجهول بإشعال النيران بسيارته الخاصة.

توصلت تحريات ضباط المباحث بعد تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحريق، إلى ضبط المتهم مقيم العاشر من رمضان، وتبين قيام أحد الأشخاص تربطه صلة مصاهرة بالطبيب بتحريضه على إشعال النيران بالسيارة لخلافات بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم للنيابة العامة بكفر صقر، التى قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.