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الصحة تكشف مخاطر الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات: لابد من استشارة الطبيب

السبت، 08 أكتوبر 2022 11:26 م
الصحة تكشف مخاطر الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات: لابد من استشارة الطبيب وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أنه يجب الابتعاد عن الإفراط فى تناول الأدوية والفيتامينات لأن الإكثار منها يؤدى إلى زيادة ترسيبات الأملاح على الكلى وفى الجسم بشكل عام.

وقالت وزارة الصحة فى منشور توعوى: الإفراط يؤدى إلى تقليل فاعلية تلك الأدوية حال استخدامها عند الإصابة بفيروس  كورونا، مضيفة أنه يجب استشارة الطبيب قبل تناول الأدوية والفيتامينات.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن السيدات هن الأكثر استخداما للأدوية بدون وصف الأطباء، حيث يستهلكن كميات كبيرة من المسكنات والفيتامينات أو إعطائهن للأطفال بدون زيارة الطبيب وأضافت وزارة الصحة والسكان أنه لا بد من استشارة الطبيب قبل تناول أى أدوية مطلقا لما لها من خطورة على الصحة العامة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه ينبغى عمل الفحوص الطبية والكشف والعرض على الطبيب بصفة دورية خاصة الأطفال، وذلك للاطمئنان على الصحة العامة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن سلامة المريض هدف أساسى للوزارة مشيرة إلى أنه تؤمن دخول المرضى للمستشفيات وتقديم كافة الخدمات للمريض دون أعباء مالية.


الصحة

السكان

الفيتامينات

مضاد حيوى



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