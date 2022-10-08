السعودية.. تدشين أول رحلة طيران مباشرة من القاهرة إلى العلا



وتهدف الهيئة الملكية لمحافظة العلا، إلى تعزيز اتصالية العلا، مع مختلف الوجهات الدولية والمحلية، وكذلك تعزيزها محطة لوجستية عالمية في شمال غرب المملكة.



وشهد مطار العلا الدولي منذ أغسطس 2019 عددا من المشروعات التطويرية، لمواكبة النمو المتوقع للحركة الجوية في المنطقة، بوصفها وجهة عالمية، وبما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030، ويتناسب مع هوية المحافظة بهدف إبراز الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية, وشملت أعمال التطوير مضاعفة الطاقة الاستيعابية من 100 ألف مسافر إلى 400 ألف مسافر سنويا، فيما وصلت المساحة الإجمالية للمطار إلى نحو 2.4 مليون متر مربع.



وقال رئيس قطاع التسويق والوجهات السياحية بالهيئة الملكية لمحافظة العلا فيليب جونز، : "نحتفل اليوم بإطلاق خط رحلات طيران مباشر بين مدينتين تتشاركان في الأهمية الثقافية والتاريخية لكل منهما.



وسنستمر في بناء نظام حيوي مستدام للبنية السياحية في العلا مع زيادة سعة الطيران من عدة مطارات محلية ودولية، وذلك لنوفر المزيد من التجارب للزوار وسط البيئة الطبيعية الثقافية".



وبهذه المناسبة أكد طيران ناس أن تدشين أولى رحلاته بين القاهرة والعلا يأتي تعزيزاً لخطط المملكة في تحويل العلا إلى واحدة من الوجهات السياحية المفضلة للمسافرين محلياً ودولياً، مثمناً جهود وتعاون الهيئة الملكية لمحافظة العلا مع طيران ناس لتحقيق هدف مشترك يتمثل بتعزيز حضور العلا على خريطة السياحة الدولية، وبما يسهم في تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية تماشياً مع رؤية المملكة 2030.



وسيسيّر "طيران ناس" رحلتين أسبوعيتين ذهابا وإيابا بين مطار العلا الدولي ومطار القاهرة الدولي، وذلك يومي السبت والخميس من كل أسبوع.