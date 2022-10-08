الرئيس الفنزويلي لا يستبعد إمكانية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في بلاده

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قال الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إن حزبه جاهز للفوز بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2024، ولم يستبعد إجراء انتخابات مبكرة.

وقال مادورو، خلال لقاء مع حزبه الاشتراكي الموحد الليلة الماضي، "الحقيقة هي أننا جاهزون للخروج بانتصار شعبي كبير وثوري عندما تجرى الانتخابات، متى كانت وكيفما كانت"، بحسب ما نقلته صحيفة (إل ناسيونال) الفنزولية.

وعقب تصريح مادورو، أكد المكتب الصحفي الرئاسي أن الرئيس "لا يستبعد تقديم الانتخابات في فنزويلا".

وكان احتمال تقديم موعد الانتخابات قد أثير في الأوساط السياسية في البلاد.

وتسعى أحزاب المعارضة إلى تقديم مرشح واحد لمنافسة مادورو، على أن يتم تحديده من خلال الانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها في 2023.