اليوم السابع
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الداخلية تواصل تفعيل إجراءات تسهيل وتيسير الحصول على الخدمات الشرطية

السبت، 08 أكتوبر 2022 12:23 م
الداخلية تواصل تفعيل إجراءات تسهيل وتيسير الحصول على الخدمات الشرطية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين، الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة ، لتقديم كافة التيسيرات لهم. 
 
قامت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، باستقبال عدد من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين المترددين، الراغبين فى إستخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التى ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
 

الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية

الإدارة العامة للجوازات

أخبار الحوادث

وزارة الداخلية

تسهيل الإجراءات



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