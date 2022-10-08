الداخلية تضبط 1521 قضية تموينية متنوعة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1521) قضية تموينية، ضبط خلالها 433 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (89٫563 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت – لحوم – أعلاف" - 4800 قطعة "مخبوزات – 468 قطعة مستحضرات تجميل" - 11581 عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 718 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" - 46 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 81 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 5 قضايا عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 11 قضية توقف عن الإنتاج – 559 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات (7٫700 طن دقيق بلدى مدعم – 5950 رغيف – 430 بطاقة)، وضبط 21 قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت (185٫920 طن "أرز شعير")، وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق، فقد أسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا بمضبوطات بلغت (86 قطعة "31 قطعة صوتية – 24 قطعة ضوئية – 31 قطعة ملصق").

وضبط (5٫800 طن "مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر وغير صالحه للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللوان والقوام والرائحة، وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة صاحب مجزر دواجن بدون ترخيص بمحافظة الجيزة.

وضبط (3٫085 طن "كبدة مجمدة – سمك فيلية مجمد") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وضبط (1٫875 طن "لحوم مجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، بحوزة مالك مصنع لإنتاج البسطرمة بمحافظة القاهرة.

كما تم ضبط قائد سيارة حال سيره بمحافظة الفيوم محملة بكمية قدرها (8 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى، كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر"، عن ضبط 26قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (22606 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.