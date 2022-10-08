التضامن فى أسبوع..توصيل المعاشات للمنازل مجانا لغير القادرين صحيا "فيديوجراف"

كتب ــ مدحت وهبة





تستعرض وزارة التضامن الاجتماعي الأنشطة والأحداث، التي قامت بها الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وكذلك قطاعات الوزارة المختلفة خلال الفترة من 30 سبتمبر إلي 6 أكتوبر، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيس أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية بحضور قداسة البابا تاوضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ووزيري التنمية المحلية والهجرة.

- المشروع القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" بوزارة التضامن الاجتماعي ينفذ تدريبات للمقبلين على الزواج في 8 محافظات بمشاركة 278 شاب وفتاة مع مراعاة مشاركة أشخاص من ذوي الإعاقة.

- وزارة التضامن الاجتماعي تعرض الجهود المصرية لرعاية المسنين بالمؤتمر العربي المنعقد في تونس حول "الأبعاد الاجتماعية والتنموية لاستراتيجية القمة العربية لكبار السن بين الامكانات والتحديات في ظل الاوبئة والأزمات".

- تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في مؤتمر "الحوار الوطني حول دور منظمات العمل الأهلي والقضية السكانية" بحضور وزير الشباب والرياضة ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، القباج تعلن حزمة من القرارات تشمل زيادة 100 جنيه لكل مستفيدي "كرامة" لمدة شهر واحد، وتوصيل المعاشات للمنازل مجاناً لغير القادرين صحياً، واشتراك مجاني في نوادي المسنين للمتقدمين هذا الشهر، ونسبة فائدة لحساب "رد الجميل" للمسنين، وافتتاح أول دار مسنين للكفيفات.

- الهلال الأحمر المصري يستضيف فعالية مشروع "الصحة للجميع" ويستعرض إنجازات المشروع بحضور وفد الاتحاد الأوروبي في مصر والصليب الأحمر الألماني والسويسري وممثلي جهات حكومية وهيئات شريكة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في افتتاح الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور بمحافظة الوادي الجديد، وتتفقد مركز التأهيل الشامل لذوي الإعاقة، وجمعية رعاية الطالبات والطلاب، ومجمع الخدمات الحكومية، وواحة إنتاج الحرير الطبيعي، وتشارك في افتتاح مركز التنمية المستدامة.

- برنامج "وعي" بوزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، يفتتح البرنامج التدريبي "اعداد كوادر رجال الدين الاسلامي والمسيحي في مجال تنمية الوعى المجتمعي وبناء اتجاهات ايجابية في قرى ومحافظات حياة كريمة.

- خلال تفقده لبيت التطوع لصندوق مكافحة الادمان بجامعة القاهرة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقه رئيس جامعة القاهرة، يشيد بأنشطة الصندوق داخل الجامعة واصفا الانشطة بالمتميزة لدعم الطلاب.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرًا عن أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وتعلن عن تنفيذ الوحدات لإجمالي 1,425 نشاط استفاد منه 110,500 من طلاب الجامعات.

- القباج تجتمع مع فريق عمل منظومة الشكاوى والخط الساخن بالوزارة لبحث تقدم إنشاء موقع الكتروني موحد لاستقبال الشكاوى، ومناقشة آليات تحسين والإسراع في الاستجابة للشكاوى لحين الانتهاء من الموقع.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية الذي شهد دمج ألمانيا الغربية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية، وهو يمثل العيد الوطني للبلاد.

- القباج تشهد توقيع حجر أساس مستشفى "البامبينو جيزو" للأمومة والطفولة على الأرض التي خصصها لها السيد الرئيس بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور قيادات حكومية وأهلية ودينية.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر صرف مساعدات عاجلة لأسر طالبتي مدرستي المعتمدية وسيد الشهداء بواقع 25 ألف جنيه لكل أسرة.

- في إطار الاستعداد للاحتفال بيوم الفتاة العالمي وبالشراكة مع هيئة "بلان" انترناشيونات، وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقى بالفتيات المرشحات للتدريب على أدوار قيادية في الجهات الحكومية والأهلية والمصرفية والإعلامية.

- القباج تستقبل المدير التنفيذي لمؤسسة فيس البلجيكية فلافيا شاو بهدف التنسيق لإنشاء مركز تصنيف موحد في القاهرة الجديدة لاستقبال ورعاية الأطفال المعثور عليهم لحين كفالتهم في أسر بديلة.

- التضامن الاجتماعي تنفي ما يتداول على مواقع التواصل الاجتماعي عن حاجة دار "روعة الإيمان" للتبرعات وتحيل الموضوع للمساءلة، وتدعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء جمع التبرعات بدعاوى الكاذبة.

- صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي ينظم رحلات سياحية للمتعافين من تعاطى المخدرات بمراكز العزيمة التابعة للصندوق ضمن الخدمات المتكاملة أثناء مرحلة ما بعد العلاج للحد من الانتكاسة.

- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية وزارة الاوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف بحضور رئيس الجمهورية.

- القباج تشهد احتفالية افتتاح أو لدار رعاية للمسنات الكفيفات، بتمويل من صندوق الاستثمار الخيري "عطاء ، وتؤكد حق كل مسنة كفيفة فاقدة الرعاية في توفير بيت آمن لها.

- برنامج فرصة ومؤسسة صناع الحياة ينفذان ورشة تدريبية بعنوان " كيف تبدا مشروعك"، تضم 80 متطوع من شبكة "داعم" القومية لتنمية مهارات الشباب وتعزيز فرص التمكين للباحثين عن عمل.

- بيوت التطوع التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي تستقبل الطلاب في بداية العمل الدراسي لتوعيتهم بــأضرار تعاطى المخدرات، وتكثيف نشر ثقافة الاكتشاف المبكر والتدخل المبكر.

- التضامن الاجتماعي تستعرض إنجازات المشروع القومي للحفاظ على كيان الاسرة المصرية "مودة" في إطار تنفيذ تدريباته بالهيئات الشبابية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

- التضامن الاجتماعي تنظم الملتقي التدريبي الأول لبناء قدرات 1300 من قادة المتطوعين المقرر مشاركتهم بقمة المناخ COP27 بشرم الشيخ.

- القباج تستعرض تقريرًا عن جهود وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة شمال سيناء، وتصرح أن تكلفة مشروعات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وتعويضات الأسر بالمحافظة بلغت إجمالي 596,000,000 جنيه خلال عام.