اتحاد المهندسين العرب يعقد اجتماع الهيئة العامة لتأهيل واعتماد الأعضاء

كتبت آية دعبس

عقد اتحاد المهندسين العرب، اجتماع الهيئة العامة الثاني والعشرين لتأهيل واعتماد المهندسين، وذلك بحضور المهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام لنقابة المهندسين، والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد للنقابة، والعضو الدائم بهيئة مكتب اتحاد المهندسين العرب، والدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، والمهندس رائد الشوربجي رئيس الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين، وحضور ممثلي دول الأردن والإمارات والكويت وسلطنة عمان ولبنان ومصر.

كما شهد الاجتماع حضورا كبيرا من المهندسين عبر تطبيق زووم.

وقد أشار الدكتور عادل الحديثي الأمين العام للاتحاد الي أن هذا الاجتماع يعد من اول الاجتماعات الحضورية بعد مؤتمر المدن الذكية الذي تم عقدة مؤخرا بعد أن انقطعت هذه الاجتماعات لأكثر من عامان نتيجة ماتعرض له العالم من أزمات خلال الاؤنه الأخيرة مما ادي الي صعوبة التنقل من بلد لبلد .

وأضاف: لدينا خلال الفترة القادمة مناسبتان هامتان .

المناسبة الأولي هي انعقاد المؤتمر الهندسي العربي التاسع والعشرين والمقرر انعقاده في بغداد بالعراق خلال يومي ١٧ و١٨ ديسمبر القادم وهو مؤتمر مركزي هام للاتحاد.

مشيرا أن أول انعقاد لهذا المؤتمر عقد بالإسكندرية بدعوة من جمعية المهندسين المصريين بالإسكندرية.

وطالب الحديثي أثناء كلمته أن يتم إعداد وتقديم اوراق لهذا المؤتمر من قبل الأعضاء بالدول العربية مشيرا ان ماوصل للاتحاد الي الان لايفي بالغرض.

وشدد علي أن المؤتمر الهندسي العربي مؤتمر هام ومركزي ولابد أن يقدم فيه اوراق عمل قوية .

اما عن المناسبة الثانية قال الحديثي هي الفعالية الكبري التي ستقام بمناسبة مرور ستون عام علي إنشاء اتحاد المهندسين العرب، مشيرا أن نقابة المهندسين المصرية ستستضيف هذه الاحتفالية الكبري . لافتا أنها ستحتاج لترتيبات كبيرة جاري الإعداد لها.

ولفت الحديثي النظر الي ان مصر والعراق هما الدولتان المؤسستان للاتحاد .

بدوره رحب المهندس يسري الديب الأمين العام لنقابة المهندسين المصرية بالحضور من الدول العربية معربًا عن سعادته بهذا الجمع العربي تحت راية اتحاد المهندسين العرب وفي استضافة نقابة المهندسين المصرية.

وقال الديب في كلمته: اهلا بكم في بلدكم الثاني مصر التي تشرف دوما باستقبال الأشقاء العرب.

وأكد الأمين العام للنقابة أن نقابة المهندسين المصرية جزء من كيان اتحاد المهندسين العرب هذا الكيان العملاق الذي يضم ويجمع الأشقاء من الهيئات الهندسية بالدول العربية .

وأشار الي ان نقابة المهندسين المصرية جاهزة للتعاون مع الاتحاد في تأهيل واعتماد المهندسين وبمختلف المجالات.

من جانبه رحب المهندس رائد الشوربجي رئيس الهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين، بالمهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام لنقابة المهندسين والمهندس أحمد صبري الأمين العام المساعد والعضو الدائم بهيئة مكتب اتحاد المهندسين العرب.

وأشار الشوربجي الي ان اخر اجتماع للهيئة كان منتصف فبراير الماضي عبر تطبيق زووم، وحضره دول البحرين والعراق ومصر وعمان والإمارات وسوريا والكويت ولبنان، مشيرا أن اهم توصيات هذا الاجتماع كانت تزويد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة العربية لتأهيل واعتماد المهندسين .

ولفت الشوربجي أثناء عرضه لانشطة الهيئة خلال العام الحالي، إلى أن هناك عدة أنشطة مشتركة قامت بها الهيئة خلال الفترة الماضية، منها أنشطة مشتركة مع هيئة المكاتب الهندسية وأخرى مع لجان مثل لجنة البيئة.

كما تم عمل اجتماع للهيئة العربية مرتين خلال هذا العام، شمل عددا من ورش العمل. وأضاف: قمنا بعمل ثلاث إصدارات للإشراف الهندسي: الإصدار الاول متعلق بأعمال الهندسة المعمارية. والثاني متعلق بالأعمال الميكانيكية. واليوم جاري الانتهاء من الإصدار الثالث والمعني بالأعمال الكهربائية.

ثم قام الشوربجي بعرض خطة العمل ومشاريع الهيئة للعام القادم ٢٠٢٣ ودارت عدة مناقشات ومقترحات من الأعضاء المشاركين من الدول العربية .