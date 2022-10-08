إصابة 11 شخصًا فى حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 11 شخصا، اليوم السبت، في حادث تصادم أتوبيس مع سيارة ميكروباص على طريق قرية الشيخ عيسي الزراعي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 11 شخصًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أتوبيس بالقرب من قرية الشيخ عيسي بمحافظة قنا، وعلي الفور دفع مرفق إسعاف قنا بـ 16 سيارة إسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى وانتقل عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية إلي مكان الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.