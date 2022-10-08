إزالة حالات تعدى على الأراضى الزراعية بمركز ناصر فى بنى سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف، بالتنسيق مع حماية الأراضي، قرار الإزالة في المهد، لحالتي تعد بالبناء المخالف في زمام قرية الشيخ علي وكفر الجزيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، في إطار توجهات الدولة للحفاظ على الأرض الزراعية وأراضي الري والنيل والصرف.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف، شهد مركز ومدينة ناصر، برئاسة علي يوسف، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع الأتربة والقمامة بمداخل المدينة، وشارع فاطمة الزهراء وشارع المرور وشارع بور سعيد وشارع الجيش وشارع جمال عبد الناصر وكوبري الحشيش، وقرية بني عدي والرياض والزيتون، بجانب جمع المخلفات المنزلية وتفريغ الحاويات وتطهير محيطها، والتي على إثرها تم التخلص الآمن من 85 طن قمامة بتوريدها لمصنع تدوير القمامة.