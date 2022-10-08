أهالى نجع خميس بالطود يحتفلون بالمولد النبوى بدورة تجوب الشوارع.. صور

وفى هذا الصدد يقول حماد النجار إبن نجع خميس بمدينة الطود، أنه تم تنظيم فعاليات دورة المولد فى يوم الصباحية بعد ختام ليالي القرآن الكريم والمديح أمس الجمعة، حيث خرج الأطفال والشباب فى مسيرة كرنفالية تجوب كافة أرجاء النجع ومنطقة الطود بالأناشيد الدينية وهى طقوس يتم تنظيمها بصورة سنوية بالنجع.

ويضيف إبن نجع خميس بالطود، لـ"اليوم السابع"، أن دورة المولد النبوي الشريف يتم تنظيمها من قبل الطرق الصوفية والساحات الدينية والمئات من الأهالى فى مختلف أرجاء الأقصر ومحافظات الصعيد وحول مصر، وذلك للإبتهاج بقدوم خير الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا، فى طقوس وعادات دينية متوارثة بين الأهالى من الأجداد والآباء للإحتفال بليالي مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

فيما رصد "اليوم السابع" فى نجع أولاد سند بقرية الرزيقات بمدينة أرمنت غرب الأقصر، فعاليات احتفالات الليلة الختامية للمولد النبوى الشريف فى قرية الرزيقات بحرى فى مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، وسط أجواء من البهجة والفرحة فى تلك الليلة المباركة، وفور نهاية تلاوة القرآن الكريم فى الليلة الختامية، أطلق العشرات من الشباب الألعاب النارية والشماريخ فى السماء، وسط زغاريد السيدات، حيث يقول الحاج هاشم أبو النجع ابن نجع أولاد سند بالقرية، إن احتفالات المولد النبوى الشريف تمت على مدار 5 أيام مضت، تم فيها بصورة يومية تنظيم ليالى قرآن كريم، وأناشيد دينية ومديح فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ويضيف الحاج هاشم لـ"اليوم السابع"، أنه يتم طوال تلك الأيام المباركة فى الاحتفالات، فتح دواوين ومنادر العائلات في القرية لتقديم مأدبات الغداء والعشاء للضيوف الذين يحضرون تلك الليالى الجميلة من حول الأقصر، وباقى محافظات الصعيد.



أهالى نجع خميس بالطود يحتفلون بالمولد النبوى



توزيع العصائر خلال دورة المولد بالنجع



توزيع العصائر والمياه على المشاركين فى دورة المولد



دورة المولد النبوى أمام منازل نجع خميس بالطود



دورة تجوب الشوارع بالطبول وتوزيع العصائر بنجع خميس