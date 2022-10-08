وجاء في بيان للمتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الولايات المتحدة تهنئ ليسوتو على انتخاباتها. لقد أتيحت الفرصة لمواطني ليسوتو بعد فرز أصواتهم وسماع أصواتهم في بناء المستقبل لجميع سكان ليسوتو، وفقا للموقع الرسمي للخارجية الأمريكية.



وتابع البيان نتوقع أن تمنح الحكومة القادمة فرصة لسماع وجهات النظر المتنوعة، من أجل تطوير مستقبل آمن ومزدهر وصحي للجميع في ليسوتو.



وتوجه الناخبون فى مملكة ليسوتو يوم الجمعة، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية، حيث يجري اختيار البرلمان المؤلف من 120 مقعدا من خلال نظام انتخابي مختلط، حيث يتم انتخاب 80 نائبا من قبل الناخبين، بينما يتم توزيع 40 مقعدا آخرين نسبيا.

جدير بالذكر أن مملكة ليسوتو هي بلد غير ساحلي معزولة ومحاطة بالكامل من جميع الاتجاهات بدولة جنوب أفريقيا، وقد تعرضت لانقلابات ومحاولات انقلاب منذ الاستقلال عن بريطانيا عام 1966.



وخلال العقد الماضي، حكمت ليسوتو سلسلة من الحكومات الائتلافية أثبت أنها هشة ومنقسمة، كما لم يشغل أي رئيس وزراء منصبه لولاية كاملة مدتها خمس سنوات