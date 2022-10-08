أطعمة مضادة للإلتهابات وتحافظ على الجهاز المناعي.. العنب والكركم الأبرز

كتبت فاطمة ياسر

إصابة الجسم بالالتهابات تعد من الأمور المضرة التي تزيد من فرص الإصابة بالعديد من الأمراض الأخري، وكالسكر والسرطان، ولذا يجب الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الإلتهابات، وذلك وفقا لموقع “WEBMED”، ومنها:

- التوت: الأشخاص الذين يتناولون التوت يقوم أجسامهم في انتاج أجسامهم خلايا NK، التي تساهم في الحفاظ على عمل الجهاز المناعي بشكل صحيح، ويجعله مضاد قوي للالتهابات، لأنه قوي لمضادات الأكسدة.

- البروكلي: كشفت الأبحاث، أن تناول البروكلي يقلل الإصابة بالإلتهابات التي تصاب الجسم كحدوث مشاكل في القلب، فالبروكلي يحتوي على السلفورافان، وهو أحد مضادات الأكسدة التي تقلل فرص الإصابة بالالتهابات في الجسم، عن طريق خفض مستويات السيتوكينات.

- الأفوكادو: يعد من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم والألياف والدهون الصحية، كما أنه يقلل من خطر الإصابة بالسرطان، فتناوله بشكل دائم يساهم في خفض علامات الالتهاب .

- الفلفل الحار: يحتوي علي خصائص مضادة للالتهابات، لاحتوائه على مستويات عالية من فيتامين سي، الذي من دوره الحفاظ علي تقوية الجهاز المناعي وتعزيز قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.

- المشروم: لديه دور في مكافحة الالتهابات، والسبب أنه يحتوي على الفينولات ومضادات أكسدة، فهو من الأطعمة الجيدة المضادة للالتهابات.

- العنب: يعد من الفواكه المضادة للالتهابات، لاحتوائه على مادة الأنثوسيانين، التي تلعب دور كبير في الوقاية من الاصابة بالالتهابات.