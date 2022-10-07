75 طفلا بالمنيا يحفظون القرآن الكريم كاملا.. وقرية صندفا تكرمهم.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

شهدت قرية صندفا التابعة لمركز بنى مزار جنوب المنيا، حفلا لتكريم حفظة القران الكريم، وذلك بمسجد الرحمن الرحيم، بحضور كل من الحاج صبحى عبد الغنى والشيخ حسين الأرنوطى رئيس مجلس إدارة المسجد، والشيخ مصطفى محمد البيه والشيخ عاشور معتمد، والشيخ محمد الشرقاوى، وعبد العال عاشور الخطاب.

حيث تم تكريم 135 طفلا من أبناء القرية بينهم 75 حافظا للقرآن كاملا، و60 آخرين ممن لم يتموا الحفظ كاملا.

قال الشيخ حسين الأورنطى أن هذا التكريم جاء بعد مسابقة تم عقدها بين الطلاب والطالبات فى القرآن الكريم كاملا، وكذلك أجزاء من القرآن.

وقد بدأت الاحتفالية بتلاولية القرآن الكريم ثم الإنشاد الدينى وبعدها كلمة للحضور لتحفيز الأطفال على حفظ القرآن الكريم، كما تم تكريم 5 من كبار المشايخ محفظى القرآن الكريم بالقرية، وقال إن المسجد معتاد على تنظيم مثل تلك المسابقات، وسوف تكون هناك مسابقة كبرى فى شهر رمضان الكريم.