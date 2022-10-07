160 لاعبا يشاركون في البطولة الدولية للشطرنج الخاطف بالغربية

الغربية مصطفى عادل

شهد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، على ضفاف كورنيش ترعة القاصد الممتد من كوبرى جيهان إلى كوبرى كلية الهندسة بطنطا، انطلاق بطولة الغربية الدولية للشطرنج الخاطف فى نسختها الأولى، بمشاركة 160 لاعبا من بينهم 150 لاعبا من مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى 10 لاعبين من دولة إندونيسيا، وذلك ضمن فعاليات احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

وأكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن هذه البطولة هى الثانية التى تشهدها المحافظة بعد أن تم تنظيم البطولة الأولى فى مركز زفتى ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مشيراً إلى أن المحافظة لا تألوا جهداً فى تبنى كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والتى تنمى العقل فضلاً عن كونها بطولة دولية تهدف إلى تنشيط السياحة.

وأشار رحمى إلى أهمية النشاط الرياضى ودوره الفعال فى تعزيز قيم المنافسة الشريفة بين الشباب، وأن الدولة والقيادة السياسية تولى اهتمام بالغ بالرياضة، وتحرص على تبنى المواهب البارزة فى كافة الأنشطة الرياضية.

ومن جانبه اكد محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، أن هذه البطولة يشارك فيها 160 لاعبا ولاعبة وهناك قائمة انتظار مماثلة، لكننا اكتفينا بهذا العدد حتى يكون التنظيم على أكمل وجه، مشيراً أن الرياضة ليست مقتصرة على لعبة كرة القدم فقط، ولكن هناك ألعابا أخرى لا بد من الاهتمام بها، وتعد لعبة الشطرنج من أهم اللعبات التى تنمى القدرات الذهنية، ولا بد من أن تنول اهتمام الدولة، مشيراً أن هناك لاعبين صعدا لكأس العالم فى اللعبة مؤخراً هما الجراند ماستر باسم سمير من مدينة طنطا، وشاهندة وفا من مركز المحلة، وسيتم تكريمهما خلال البطولة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح محمد خلاف رئيس منطقة الغربية للشطرنج، والمحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، الدكتور محمود عيسى رئيس حى ثان طنطا وممدوح النجار رئيس حى أول طنطا.