اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 07:36 م
أكرم القصاص
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وكيل التموين بالدقهلية يقود حملة مفاجئة على المخابز بمدينة المطرية.. صور

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 06:59 م
وكيل التموين بالدقهلية يقود حملة مفاجئة على المخابز بمدينة المطرية.. صور وكيل التموين بالدقهلية يقود حملة مفاجئة على المخابز بمدينة المطرية
الدقهلية فريق المحافظات

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شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملة على المخابز ومضارب الأرز بنطاق مركز المطرية، بقيادة السيد محمد دايرة، وكيل الوزارة، ومحمد زغلول، رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية.

 

وأسفرت الحملة عن تحرير 5 محاضر نقص وزن بمقدار من 9 : 26 جرام، ومحضر تجميع 79 بطاقة تموينية ذكية، و3 محاضر تصرف في إجمالي 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كيلو جراما، ومحضرى إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية.

 

كما تم متابعة توريد الأرز بمضرب شلباية بالمنزلة، ومضرب الرياض بمنية النصر، ومضرب دكرنس، وتبين انتظام عملية التوريد في ضوء التعلميات الخاصة بتنظيم التداول والتعامل المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلي 2022، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الممتنعين عن التوريد، وفقا لما حددته القرارات الوزارية المنظمة لهذا الشأن، ومتابعة أعمال التوريد بالمواقع المعدة لهذا الغرض على مستوى المحافظة.

 

وأكد وكيل وزارة التموين بالدقهلية، استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز، والعمل على تقديم منتج جيد وآمن للمواطنين، وعدم احتكار السلع والتلاعب في الأسعار والتعامل بكل حسم مع المخالفين.

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملة مفاجئة على المخابز
حملة مفاجئة على المخابز

 

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين

 


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