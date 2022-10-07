وذكرت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك - أن اللقاء ركز على سبل تطوير العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، خاصة فيما يتعلق بالمشاورات الخاصة بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال الاستفادة من العمالة المصرية فى اليونان.

كما ناقش الجانبان التطورات الدولية والإقليمية الراهنة.