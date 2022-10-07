اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:09 م
أكرم القصاص
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من هم الأشخاص المحذور عليهم تناول الجزر؟.. تقرير يوضح

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 08:00 م
من هم الأشخاص المحذور عليهم تناول الجزر؟.. تقرير يوضح عصير الجزر-ارشيف
فاطمة ياسر

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الجزر يعد من الأطعمة المهمة لجسم الإنسان، فهو يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المميزة والمهمة للجسم، ومنها فيتامين أ ، والكالسيوم، والفسفور، والمغنسيوم، ولذا فتناوله يعد من الحيل الغذائية الرائعة.

ولكن هناك بعض المحاذير التي كشفت عنها وكالة “ نوفوستي” عند تناول الجزر، فكشفت الدكتورة أولجا كورابليوفا، خبيرة التغذية، أن الأمراض التي لا ينصح عند الإصابة بها بتناول الجزر لأنه يصبح ضارا في حالات الإصابة بأمراض الكبد.

وأشارت خبيرة التغذية، إلى أن الجزر يعد من الأغذية المهمة المفيدة لصحة الجلد، والقلب، والأوعية الدموية، كما أنه يعد من الأغذية المهمة والمفيدة لدي الأشخاص الراغبين في التخلص من الوزن الزائد، لأنه منخفض السعرات الحرارية.

ولكن أوضح خبيرة التغذية أن تناول الجزر للأشخاص المصابون بمشاكل في الكبد يتسبب في عدم امكان الجسم  من امتصاص الكاروتين، كما أن من بين موانع تناول الجزر الأخرى، هي الأشخاص المصابون بقرحة المعدة والأمعاء وكذلك التهاب جدران الأمعاء الدقيقة، عليهم تجنب تناوله


عصير الجزر

الجزر

مرضى الكبد

فوائد الجزر



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