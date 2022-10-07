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ممر شرفى لـ149 من حفظة القرآن الكريم بقرية كفر العزيزية بالغربية.. صور

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 10:18 م
ممر شرفى لـ149 من حفظة القرآن الكريم بقرية كفر العزيزية بالغربية.. صور ممر شرفى لـ149 طفلا من حفظة القرآن الكريم بقرية كفر العزيزية بالغربية
الغربية مصطفى عادل

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شهدت قرية كفر العزيزية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم الجمعة، تنظيم ممر شرفي لـ149 من أبناء القرية من الذكور والإناث بأعمار تتراوح بين 5 سنوات حتى 15 سنة تكريما لهم لحفظهم القرآن الكريم.

وخرج أهالى القرية بالكامل من الرجال والسيدات واصطفوا على الجانبين ونظموا ممرا شرفيا لأبناء القرية من حملة القرآن الكريم، وسط تصفيق حار وإطلاق السيدات للزغاريد.

كان أهالي القرية قد نظموا مسابقة كبري لتكريم حفظة القرآن الكريم حيث تم الإعلان عنها واشترك الأطفال في المسابقة واجتاز الأطفال جلسة تسميع القرآن الكريم استمرت 10 ساعات كاملة، وتم تحديد الفائزين في المسابقة.

وحدد الأهالي زي موحد للأطفال جلباب أبيض وفساتين خضراء للبنات، وتوجه حفظة القرآن الكريم للحفل الكبير الذي اقيم بمركز الشباب بالقرية.

واتفق الأهالي فيما بينهم على توزيع جوائز مادية ما بين ألف لـ 10 آلاف جنيه للفائزين.

 

ممر شرفي للفتيات
ممر شرفي للفتيات

 

احتفال بحفظة القران
احتفال بحفظة القران

 

حفظة القران
حفظة القران

 

حفظة القران الكريم
حفظة القران الكريم

 

جانب من الحفل
جانب من الحفل

 

الممر الشرفى
الممر الشرفى
 
الممر الشرفى (2)
الممر الشرفى 

 

الممر الشرفى (3)
الممر الشرفى 

 

الممر الشرفى (1)
الممر الشرفى 

قرية كفر العزيزية

سمنود

حفظة القرآن الكريم

تكريم حفظة القرآن الكريم بالغربية



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