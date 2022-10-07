على الحجار يحيى حفلا بالمنيا فى الذكرى 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة.. صور

المنيا - حسن عبد الغفار

أحيا الفنان الكبير على الحجار، الحفل الذى أقامته محافظة المنيا بمناسبة مرور 49 عاماً على ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة بالمسرح الرومانى بكورنيش النيل، فى إطار إطلاق دار الأوبرا المصرية مهرجان المنيا للموسيقى والغناء، ضمن جولات وزارة الثقافة بالمحافظات ويهدف الى نشر الفنون الجادة بمختلف أنحاء مصر.

وقدم الفنان على الحجار، عددا من الأغانى الوطنية وباقة مميزة من أشهر أغنياته التى نجح من خلالها فى تكوين قاعدة جماهيرية عريضة.

جاء ذلك بحضور اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، واللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور عصام فرحات القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، والدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية، والدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثل مدير أمن المنيا وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى بالمحافظة، وعدد كبير من أبناء المحافظة.

وقدم المحافظ خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأهالى محافظة المنيا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 49 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وأكد أن القوات المسلحة المصرية تقدم على مر العصور أبطال ونماذج مضيئة نستلهم منها روح التضحية والوفاء، ويزداد فخرنا واعتزازنا عاما بعد الآخر، بأبطالنا من شهداء القوات المسلحة ومعهم أبناء الشرطة.

وأكد المحافظ، أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصرى على تحويل الحلم إلى حقيقةٍ، ولم تقتصر آثارها على المدة الزمنية للحرب، وإنما امتدت لتنشر أشعة الأمل فى كل ربوع مصر، وتبعث فى نفوس المصريين جميعًا روحًا جديدةً تتسم بالإصرار والتحدى والقدرة على مواجهة الصعاب وتحقيق الإنجازات.



على الحجار



الحاضرون للحفل



الحضور



جانب من حفل ذكرى اكتوبر



جانب من الحفل