اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 05:04 م
أكرم القصاص
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عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:20 م
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة في رحاب الأقصى صلاة الجمعة في رحاب الأقصى- أرشيفية
أ ش أ

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أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات وقيود فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي .

وكثف جنود الاحتلال انتشارهم في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزوا عند بواباته، وأوقفوا المصلين ودققوا في هوياتهم الشخصية، وفرضوا تضييقات على الوافدين إليه.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد وأداء الصلاة فيه.

 


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