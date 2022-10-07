ضبط لص سرق شقة وقيد صاحبتها في مصر الجديدة

كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الله محمود

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من (إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم)، بأنها حال تواجدها بالشقة محل سكنها، فوجئت بتواجد أحد الأشخاص داخل الشقة سكنها وتهديدها بسلاح أبيض ، وإيثاقها بإستخدام قطعة من القماش ، وعقب ذلك حضر آخر للشقة وإستوليا على (مبلغ مالى- هاتف المحمول) ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (سلاح أبيض "مطواة" المستخدم فى إرتكاب الواقعة- مبلغ مالى).. بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن الهاتف المحمول فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.