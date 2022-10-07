ضبط راكبة أجنبية بمطار القاهرة حاولت تهريب هواتف محمولة

كتبت رحاب نبيل

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من الهواتف المحمولة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

أثناء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نجامينا، أستوقف محمد نبيل طلب مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد صلاح رزق مأمور الجمرك وطاهر خفاجي رئيس القسم تلاحظ لهما وجود عبوات كرتونيه بداخلها ما يشتبه أن يكون تليفونات، قام محمد أبو الليل مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف محمود محمد فتحي مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما أسفر عن ضبط 20 هاتف محمول.

قام أحمد أبو بكر مدير الإدارة بالإنابة بتكليف بسمة حسني مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا ومحمود فتحي وبسمه حسني لعد وجرد وتوصيف المضبوطات.

أمر الدكتور صابر عبد الحميد مدير الإدارة الثانية بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 215 لسنة 2022 ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.