ضبط المتهمين بالاتجار في العملة بالسوق السوداء بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) وبصحبته شخصان، واتهمهما بقيامهما بالاشتراك مع آخرين بالنصب عليه والاستيلاء منه على مبلغ مالى مقابل شراء مبالغ مالية عملات أجنبية.. وبمواجهتهما أفادا بقيامهما بالتوسط فى عملية بيع مبالغ مالية عملات أجنبية فيما بين الشاكى وعدد (3) أشخاص آخرين ، إلا أن المذكورين قاموا بالإستيلاء على المبلغ المالى وفروا هاربين.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (3 أشخاص).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم مبلغ مالى وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأن المبلغ المالى من متحصلات الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.