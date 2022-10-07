صحة سوهاج: الكشف على 14 ألف مواطن خلال 9 قوافل طبية بـ5 مراكز في سبتمبر

أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على حوالي 14 ألف مواطن بعدد 5 مراكز، وهى (أخميم _ دار السلام _ طما _ طهطا _ المنشأة)، من خلال 9 قرى، وهى قرى (الاحايوة شرق _ هاشم عسيري _أولاد الشيخ _ ام دومة _ الكوامل قبلى _ القرية بالدوير _ نزلة القاضي _ أولاد سلامه _ الكولا )، من خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال شهر سبتمبر 2022.
كما أكد النجار أن القوافل الطبية تضم كافة التخصصات الطبية، من ( الباطنة _ الأطفال _ أنف وأذن _ عظام _ جراحه _ الرمد _ الاسنان _ القلب _ الجلدية _ نساء و ولادة _ تنظيم الاسرة _ مسالك _ مخ واعصاب ) بجانب خدمات الأشعة و التحاليل الطبية و بالاضافه الي صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية.
وأضافت الدكتورة سحر عواجة مدير إدارة القوافل الطبية، أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج الي اجراء عمليات جراحية الي المستشفيات الحكومية و أن جميع الخدمات المقدمة بتلك القوافل مجاناً.
ولفتت إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية وقواعد مكافحة العدوى أثناء تنفيذ تلك القوافل وتأتى هذة القوافل الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهوريه " حياه كريمه " والتى من اهدافها التخفيف عن كاهل المواطن الاكثر احتياجاً بالريف و المناطق العشوائية في الحضر لمثل تلك الخدمات.
صحة سوهاج: الكشف على 14 ألف مواطن خلال 9 قوافل طبية بـ5 مراكز في سبتمبرالجمعة، 07 أكتوبر 2022 12:24 م
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أعلن الدكتور سامى النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن تقديم الخدمات الطبية العلاجية المجانية، والكشف على حوالي 14 ألف مواطن بعدد 5 مراكز، وهى (أخميم _ دار السلام _ طما _ طهطا _ المنشأة)، من خلال 9 قرى، وهى قرى (الاحايوة شرق _ هاشم عسيري _أولاد الشيخ _ ام دومة _ الكوامل قبلى _ القرية بالدوير _ نزلة القاضي _ أولاد سلامه _ الكولا )، من خلال 9 قوافل طبية مجانية استهدفت القرى الأكثر احتياجاً لتلك الخدمات خلال شهر سبتمبر 2022.
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