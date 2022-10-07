شواطئ رأس البر تستقبل روادها في العطلة الأسبوعية.. صور

استقبلت شواطئ رأس البر روادها من محبي ورواد المصيف منذ صباح اليوم الجمعة الموافق أول عطلة بعد بدء العام الدراسي الجديد.
وفضل أعداد كبيرة من محبي ورواد المصيف على قضاء إجازة العطلة الأسبوعية على شاطئ البلاج وحرصت عائلات كاملة على التواجد على الشاطئ للاستمتاع بالأجواء الخريف والطقس المعتدل وقضاء أوقات سعيدة على شاطئ البلاج وخاصة مع تواكب إجازة العطلة الأسبوعية مع إجازة انتصارات أكتوبر، والمولد النبوي الشريف.
يذكر أن مصيف رأس البر قد أنهى العمل على شاطئ البلاج مع بداية اكتوبر الجاري وتمت إزالة أبراج الإنقاذ وإنهاء عمل فرق الإنقاذ التي كانت تعمل على الشاطئ منذ بداية الشهر مع بداية الدراسة وإنهاء الموسم الصيفي مع تحذير رواد رأس البر من نزول المياه والسباحة والعوم حفاظا على أرواحهم، مع استمرار فتح الكافتيريات واستقبال المواطنين ورواد المصيف في قضاء أوقات ممتعة وسعيدة على الشاطئ باللعب والاستمتاع بالأجواء الطبيعية الجميلة في فصل الخريف الحالي وتحسن درجات الحرارة.
الأطفال-على-رأس-البر
الزائرين-على-شاطئ-رأس-البر
الزائرين-فى-رأس-البر
بائع-على-شاطئ-رأس-البر
شاطئ-رأس-البر-فى-العطلة-الأسبوعية
شواطيء-رأس-البر-تستقبل-الزائرين
شواطيء-رأس-البر-تستقبل-روادها
شواطيء-رأس-البر-تستقبل-روادها-بدمياط
شواطيء-رأس-البر-تستقبل-روادها-في-العطلة-الأسبوعية
شواطيء-رأس-البر-تستقبل-روادها-في-العطلة-الأسبوعية-بدمياط
شواطيء-رأس-البر-تستقبل-روادها-في-العطلة-الأسبوعية-فى-دمياط
شواطيء-رأس-البر-تستقبل-روادها-في-محافظة-دمياط
شواطئ-رأس-البر
علم-مصر-على-شاطئ-رأس-البر
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