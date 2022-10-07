شحن 49 ألف طن من خام الكلينكر إلى الجابون على متن السفينة BAO FLOURISH

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن.

ويأتى ذلك انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.