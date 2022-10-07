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شحن 49 ألف طن من خام الكلينكر إلى الجابون على متن السفينة BAO FLOURISH

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 01:32 م
شحن 49 ألف طن من خام الكلينكر إلى الجابون على متن السفينة BAO FLOURISH ميناء بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلن المكتب الإعلامى للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صادر، عن شحن 49 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد، على متن السفينة BAO FLOURISH القادمة من إيطاليا، والتى ترفع علم  هونج كونج، حيث يبلغ طولها 189 مترا وغاطس 12 مترا، وسوف تغادر السفينة الميناء فور انتهاء عمليات الشحن مستكملة رحلتها إلى الجابون. 
 
وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الأرصفة مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن. 
 
ويأتى ذلك انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.

 


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