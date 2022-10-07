سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك في الإسكندرية دون إصابات.. صور

تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالإسكندرية، بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 12 ابن العفيف، والمكون من دور أرضي ودورين، وهو خالي من السكان وصادر له قرار هدم رقم 193 لسنة 2000 حوائط حاملة وأسقف خشبية، وتبين سقوط أسقف العقار بدون إصابات.

وكانت غرفة عمليات حى الجمرك قد تلفت بلاغ بسقوط عقار خالي من السكان ،رقم 8 شارع رملي تقاطع شارع فرنسا بالمنشية والتابع لحى الجمرك

وانتقل الى موقع الحادث قيادات حي الجمرك وتمت إزاله الاجزاء الخطره تحت اشراف اللواء وليد البيلى رئيس حي الجمرك.