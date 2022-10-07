اليوم السابع
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رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد أول لقاء لشبكة خدمة الشباب "CONNECT" بحضور 1100 شباب

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 06:03 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد أول لقاء لشبكة خدمة الشباب "CONNECT" بحضور 1100 شباب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي
كتب: محمد الأحمدى

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شارك رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس أندريه زكي، أمس الخميس، في افتتاح مؤتمر  شبكة خدمة الشباب الأول "CONNECT"، ببيت رئاسة الطائفة الإنجيلية "أجابيه" بوادي النطرون، وذلك بحضور أكثر 1100 مشارك من خدام الكنائس الإنجيلية الشباب من جميع محافظات مصر، كما شارك في برنامج اليوم من قيادات الطائفة الإنجيلية بمصر، الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والأسقف عادل هارون، رئيس المجمع العام لكنائس نهضة القداسة، والقس استيفن سعيد، رئيس مجمع كنائس الإيمان، والقس لطيف رمسيس، رئيس المجمع العام لكنائس الله، والقس منير صبحي، راعي الكنيسة المعمدانية الأولى، والدكتور ماهر صموئيل، مؤسس خدمة كريدو لوجوس، وبحضور أعضاء المجلس الملي الإنجيلي العام، القس عادل جادالله، والشيخ ماجد طوبيا، والشيخ ناصر صادق، والشيخ رضا البطل.
 
وخلال كلمته رحب رئيس الطائفة الإنجيلية بجميع الشباب والخدام المشاركين، وقال: "أشعر بسعادة كبيرة بمشاركة 1100 من شبابنا الإنجيلي اليوم من مختلف محافظات مصرنا الغالية، كما أتمنى أن نخرج بحركة شبابية من خدام الكنائس الإنجيلية، حركة قوية قادرة على التغيير، قادرة على الربط بين العقيدة والفعل". 
 
وأضاف الدكتور القس أندرية: "نصلى من أجل كنيسة إنجيلية شابة قوية مؤثرة، قادرة على التغيير، بعيدة عن الروحانيات المفتعلة، قادرة على تقديم نموذج حقيقي لكلمة الله".
 
ومن المقرر أن  تستمر فعاليات برنامج المؤتمر "شبكة خدمة الشباب الأول CONNECT"، حتى السبت، بمشاركة، الدكتور القس سامح موريس، راعي الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة، القس طوني جورج، مؤسس خدمة TC مصر والشرق الأوسط التابعة لرابطة الإنجيليين.
 
 

الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

الكنائس الانجيليه



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