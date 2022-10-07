وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلا عن تقارير، أن عناصر من القوميين الأوكرانيين استهدفوا حافلة كانت تقل مدنيين على جسر في منطقة داريفكا، واستخدم الأوكرانيون قاذفات صواريخ "هيمارس".

وقالت وزارة الصحة في خيرسون "في الساعة الـ7 من صباح اليوم 7 أكتوبر، استهدف القوميون الأوكرانيون حافلة كان على متنها مدنيون.. كان المدنيون في طريقهم إلى العمل، لسوء الحظ، قتل خمسة أشخاص وأصيب خمسة آخرون".

وأوضحت وزارة الصحة أن فرق الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث فور وقوعه.