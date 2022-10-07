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خلى بالك.. استمرار غلق كوبرى الجيزة المعدنى لليوم الثانى على التوالى

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 02:00 ص
خلى بالك.. استمرار غلق كوبرى الجيزة المعدنى لليوم الثانى على التوالى كوبرى الجيزة - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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تواصل محافظة الجيزة، اليوم الجمعة، الغلق الجزئى لكوبرى الجيزة المعدني، بالاتجاه القادم من كوبري فيصل المنزل المؤدي لشارع جامعة القاهرة بالحارة اليسري فقط، للقيام بأعمال صيانة ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية الخاصة بالكوبرى وتحقيق السيولة المرورية اللازمة وتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة على كوبرى الجيزة المعدنى؛ استعدادا لبدء فصل الشتاء وموسم الأمطار.
 
ويستمر الغلق الجزئي للكوبرى حتى الساعة الخامسة صباح يوم السبت الموافق 8 / 10 / 2022، علی أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.
 
وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تأتى فى إطار خطة الصيانة الدورية لرفع كفاءة الكباري والمحاور وتوفير السيولة المرورية.
 
ووجه اللواء أحمد راشد رئيس حي جنوب الجيزة ومديرية الطرق باتخاذ ما يلزم نحو متابعة تنفيذ الأعمال على أكمل وجه، لتسهيل حركة سير المركبات بالكوبري مع الالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.
 
كما وجه المحافظ مسئولي الإدارة العامة للمرور باتخاذ ما يلزم نحو تأمين حركة المركبات وإرشاد المواطنين بمحيط الأعمال لضمان عدم وقوع اي إعاقات مرورية.
 
وأوضح راشد أن الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال قامت بنشر اللوحات الإرشادية والمرورية بمحيط الأعمال، وتعيين الخدمات المرورية لتسيير حركة المركبات.

غلق جزئى بكوبرى الجيزة المعدني

كوبرى الجيزة المعدني

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اليوم السابع بلس



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