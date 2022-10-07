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توقعات بهطول أمطار بالإسكندرية غدا و"الصرف الصحى" تستعد.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 07:26 م
توقعات بهطول أمطار بالإسكندرية غدا و"الصرف الصحى" تستعد.. اعرف التفاصيل تجهيز معدات شركة الصرف الصحى للأمطار
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة استعدادا لهطول الأمطار طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية بأن من المتوقع غدا السبت، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظة الإسكندرية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40%.

كما أن هناك اضطرابا في حركة الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط، وسرعة الرياح (40-50 كم/س) وارتفاع الأمواج من (1.5- 2.5 متر) .

وأعلن رفع درجة الاستعدادات ونشر السيارات والبدالات اعتبارا من مساء الجمعة، إيقاف الإجازات وبدل الراحات اعتبارا من السبت، مع مواصلة أعمال تفريغ بيارات المحطات.

وشدد "نافع" علي أن استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد علي التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

 

 


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