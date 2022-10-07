اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 03:30 ص
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تعرف على محطات الخط الثالث للمترو بعد تشغيل المحطات الجديدة

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 03:30 ص
تعرف على محطات الخط الثالث للمترو بعد تشغيل المحطات الجديدة المترو - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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افتتحت وزارة النقل 4 محطات جديدة بالخط الثالث للمترو أمام الجمهور بشكل تجريبى لمدة شهر تمهيدا لافتتاحها بشكل رسمى الشهر القادم، ويوضح "اليوم السابع" محطات الخط الثالث للمترو بعد إضافة المحطات الجديدة، ويضم الخط الثالث لمترو الأنفاق الخط الأخضر والمحطات التالية:
 
- عدلي منصور.
- الهايكستب.
- عمر بن الخطاب.
- قباء.
- هشام بركات.
- النزهة.
- نادي الشمس.
- ألف مسكن.
- ميدان هيليوبليس.
- هارون.
- الأهرام.
- كلية البنات.
- استاد القاهرة.
- المعرض.
- العباسية.
- عبده باشا.
- الجيش.
- باب الشعرية.
- العتبة. محطة تبادلية مع الخط الثانى للمترو. 
 
وتم افتتاح 4 محطات الشهر المقبل وهى:
- ناصر. محطة تبادلية مع الخط الأول للمترو. 
- ماسبيرو.
- صفاء حجازى .
- الكيت كات.
 
وهناك بعض المحطات الأخرى التي ما زالت تحت الإنشاء، وهي:
- السودان.
- إمبابة.
- المنيرة.
- الطريق الدائري.
- محور روض الفرج.
 
وللخط الثالث تفريعة أخرى تبدأ من الكيت كات باتجاه جامعة القاهرة وتضم محطات:
- التوفيقية.
- وادي النيل.
- مسجد مصطفى محمود.
- شهاب.
- بولاق الدكرور.
- جامعة القاهرة.

المترو

مترو الانفاق

محطات المترو الجديدة

مترو الخط الثالث

اليوم السابع بلس



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