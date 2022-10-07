اليوم السابع: بتوجيهات رئاسية مستمرة.. أفريقيا فى قلب مصر

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: بتوجيهات رئاسية مستمرة.. أفريقيا فى قلب مصر.. التحالف المصرى انتهى من الأعمال الإنشائية للسد الرئيسى بتنزانيا.. الحكومة: بدء إجراءات الملء الأول للخزان على مساحة 158 ألف كيلومتر مربع

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بتوجيهات رئاسية مستمرة.. أفريقيا فى قلب مصر

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