المتهمون بالتشاجر فى الطالبية يكشفون كواليس تبادل الاعتداء بسبب توك توك

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 3 أشخاص متهمين بالتشاجر في الطالبية، أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم، أن سبب نشوب المشاجرة، اصطدام سائق توك توك بالآخرين، خلال سيرهما في الشارع، مما أسفر إلى نشوب مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى مشاجرة، استخدموا خلالها الأسلحة البيضاء، وتبادلوا الاعتداء، مما أسفر عن إصابة سائق التوك توك، وشخص آخر.

وأرشد المتهمون عن الأسلحة البيضاء، وتم ضبطها، كما تم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كشفت أجهزة الامن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

بالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات بالواقعة .. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهما طرف أول (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- "مصاب ببعض الكدمات بالجسم") ، وطرف ثان (شخصين- "لهما معلومات جنائية"– "أحدهم مصاب بجرح باليد") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام وقد تبين أنه بتاريخ 4 الجارى حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب أولوية مرور الطرف الأول بمركبة"توك توك" قيادته وإصطدم بالطرف الثانى، وتطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين الإصابات المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ) وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص والتحريات فتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة التحقيق.