الصرف الصحى بالإسكندرية: رفع الاستعداد لموجة التقلبات الجوية تبدأ اليوم

الإسكندرية جاكلين منير

طبقا لما ورد من هيئة الأرصاد الجوية بحالة الجو على محافظة الإسكندرية ابتداءا من اليوم الجمعة من المتوقع فرص أمطار خفيفة علي فترات متقطعة واضطراب الملاحة البحرية علي البحر المتوسط وارتفاع الأمواج من 2 إلي 2.5 متر وأن تتراوح سرعة الرياح (40 , 50 كم/ساعة).

فقد أعلن اللواء مهندس محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة صرف صحي الإسكندرية الاستعداد بسيارات المناطق واستعداد سيارات الطوارئ وبدالات المعدات.

كما أكد، رفع الأغطية من علي شنايش المطر وتخفيض مناسيب بيارات المحطات.



يذكر أن طوال فترة الصيف يتم تغطية شنايش المطر بأجولة لحماية الشبكة من الرمال والمخلفات، ويتم رفعها في فصل الشتاء.



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