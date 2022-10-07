الداخلية تضبط 89 طن سلع استراتيجية حجبها تجار عن الأسواق

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (484) قضية تموينية، بمضبوطات بلغت أكثر من (152) طن مواد غذائية وغير غذائية.

وفى مجالى حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من (89) طنا، وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية وغير الغذائية، تم ضبط قرابة (63) طنا.

وفى مجال قضايا المخابز، تم ضبط (713) قضية، من بينها (111) قضية "خبز ناقص الوزن" و (105) قضايا "خبز غير مطابق للمواصفات".

وفى مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير، تم ضبط (14) قضية، بمضبوطات بلغت قرابة (186) طنا.