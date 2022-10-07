الداخلية تضبط 1637 قضية تموينية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1637) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط قضية حجب سلع إستراتيجية بمضبوطات ( 7 طن "أرز أبيض") وكذا ضبط (453) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات (62٫861 طن "دقيق أبيض – مكرونة – سكر – أرز – زيت – لحوم - أعلاف – أسمدة" – 4000 عبوة "شعرية سريعة التحضير" - 13397 عبوة سجائر) ، وكذا (713) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (24 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" – 111 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 105 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 89 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 66 قضية توقف عن الإنتاج – 318 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (46٫050 طن دقيق بلدى مدعم – 6010 رغيف – 1110 بطاقة) ، وكذا ضبط (30) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (31٫860 طن "سكر – أرز تموينى مدعم – أسمدة مدعمة" – 5853 عبوة "زيت تموينى" – 281974 لتر مواد بترولية – 180 إسطوانة بوتاجاز).. بحجم مضبوطات بلغت (152٫071 طن – 13397 عبوة سجائر – 5853 عبوة "زيت تموينى" – 281974 لتر مواد بترولية – 180 إسطوانة بوتاجاز – 6010 رغيف – 1110 بطاقة تموينية ذكية – 4000 عبوة "شعرية سريعة التحضير").. كان أبرزها ضبط (26,5 طن "دقيق بلدى مدعم") تم الإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الأموال الدعم ..بحوزة (مالك مخبز بلدى) بمحافظة أسيوط .

ونجحت الجهود في ضبط (مالك محل بدال تموينى - بمحافظة أسيوط) لتجميعه كميه قدرها (5,2 طن سكر تموينى مُدعم – 2880 عبوة زيت تموينى مدعم) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر، وضبط (27,220 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن تابع لمصنع أسمدة زراعية بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية، وضبط (12 طن "أعلاف حيوانية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة سوهاج وضبط (6 طن "أسمدة زراعية") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن غير مرخص لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية .

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (17) قضية بمضبوطات بلغت (343٫710 طن "أرز شعير" – 7 طن "أرز أبيض") .. كان أبرزها ضبط المدير المسئول عن (مخزن تابع لشركة إنتاج زراعى – بمحافظة البحيرة) لتخزينه كمية قدرها (200 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (مالك مضرب أرز بدون ترخيص – بمحافظة كفرالشيخ) لتخزينه كمية قدرها (35 طن "أرز شعير") محظور تداولها بقصد حجبها عن التوريد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما اضطلعت الإدارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية من تنفيذ حملات لضبط السلع الغذائية "مجهولة المصدر" وغير الصالحة للإستهلاك الآدمى والمنتجات المغشوشة والمقلدة والمهربة جمروكياً بنطاق مديرية أمن (أسيوط).. عن ضبط (287) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (129٫812 طن – 296358 عبوة – 7110 بطاقة ورغيف خبز - 282774 لتر).. أبرزها ضبط (29,54 طن "مسلى – زيت نخيل – عسل أسود") بدون مستندوات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة أسيوط وضبط (المديرين المسئولين عن عدد 7 محطات لتموين السيارات – بمحافظة أسيوط) لتجميعهم كمية قدرها (281974 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين") قاموا بتجميعها للإتجار بها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة وضبط (أصحاب عدد 13 مخبز بلدى – بمحافظة أسيوط) لتصرفهم فى كمية قدرها (34٫05 طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكورين بالإتجار فيها ببيعها فى السوق السوداء ، وكذا تجميعهم كمية قدرها (5,650 طن دقيق بلدى مُدعم – 1110 بطاقة تموينية ذكية – 6000 رغيف بلدى مُدعم) مستولين على الدعم المقرر وضبط (قائد سيارة – حال سيره بمحافظة أسيوط) مُحملة بكمية قدرها (7,576 طن "أرز تموينى") مخصص ربطاً على البطاقات التموينية تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء مستوليا على الدعم المقرر .

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (8) قضايا بمضبوطات بلغت (94 قطعة "11 قطعة صوتية – 51 قطعة ضوئية" – 32 قطعة ملصق") وضبط (4٫5 طن " بط - دواجن كاملة" مُجمدة) معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وضبط (3٫75 طن " كبدة مُجمدة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (41) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (24946 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع) .