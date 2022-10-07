الداخلية العراقية تشيد بعمل وكالة الاستخبارات في دحر الإرهاب في كركوك

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أشاد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، اليوم (الجمعة)، بالدور الكبير الذي تقوم به وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في ملاحقة كافة العناصر الإرهابية في البلاد.

وقال الغانمي ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ إن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت بواسطة عملية نوعية من قتل الإرهابي المدعو (أبو مصطفى) ما يسمى نائب عسكري عصابات داعش الإرهابية في كركوك واثنين من مرافقيه، مما يجعلنا نفتخر بعمل هذه الوكالة التي رسمت ملامح النصر على الإرهاب والجريمة المنظمة في البلاد".

ويأتي هذا البيان في الوقت الذي كشف فيه الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول عبد الله عن تنفيذ ضربة جوية جديدة في محافظة كركوك الواقعة شمال البلاد.

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي عن مقتل قيادي في تنظيم "داعش" الارهابي واثنين من مرافقيه في محافظة كركوك.

وتتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التي تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الامنية والعسكرية على الاوضاع الامنية في البلاد.