الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق مصنع فرز بلاستيك بالقناطر الخيرية

سيطرت قوات الحماية المدنية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، على حريق نشب فى مصنع فرز بلاستيك بمنطقة مصانع باسوس التابع لمدينة القناطر الخيرية، وتم الاستعانة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ من الأهالى بنشوب حريق بمنطقة مصانع باسوس داخل مصنع فرز بلاستيك.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء من القناطر الخيرية وقليوب وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم، دون خسائر بالأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لفحص أسباب حريق وحصر كافة التلفيات، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال صاحب المصنع.