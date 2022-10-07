الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بشقة سكنية ببنها دون خسائر بشرية

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، دون وقع ثمة إصابات بشرية أو خسائر بالأرواح، ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة ميت العطار دائرة مركز شرطة بنها.



على الفور جرى الدفع بسيارتي إطفاء لموقع الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثاني بعقار مكون من 5 طوابق بمنطقة ميت العطار دائرة المركز، والتهمت النيران جميع محتويات الشقة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

