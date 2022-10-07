استقالة 665 موظف في "‏FBI‏" بسبب التحرش الجنسي.. "‏PBS‏" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

حصل السيناتور الأمريكي تشاك جراسلي على سجلات داخلية من مبلغ عن المخالفات ‏تفيد ان هناك 665 موظف في مكتب التحقيقات الفيدرالي تقدموا باستقالتهم بعد ‏تورطهم في تحقيقات سوء السلوك الجنسي لتجنب تلقي خطابات تأديبية نهائية.‏

وفقا لشبكة "‏PBS‏" قال جراسلي إن المُبلغ عن المخالفات - الذي لم يذكر اسمه - قدم ‏تقريرًا لوزارة العدل الداخلية أشار إلى أن الموظفين غادروا بين عامي 2004 و 2020 ‏وشملوا 45 موظفًا رفيع المستوى.‏

وكتب جراسلي في رسالة إلى مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي والمدعي ‏العام ميريك جارلاند: "ترسم المزاعم والسجلات صورة مشينة للإساءة التي كان على ‏النساء داخل مكتب التحقيقات الفيدرالي التعايش معها لسنوات عديدة"، وتابع: "إن ‏هذه الإساءة وسوء السلوك أمر شائن وغير مقبول".‏

قال مكتب جراسلي إن مسؤولي وزارة العدل أعدوا التقرير بعد قصة أسوشيتد برس في ‏عام 2020 والتي كشفت عن مزاعم السلوك الجنسي بين كبار المسؤولين في المكتب.‏

يذكر التقرير أن 665 موظفًا غادروا بعد "سوء سلوك مزعوم" ، لكنه لم يحدد ذلك على ‏أنه سوء سلوك جنسي ، على الرغم من أن الوثيقة تحمل عنوانًا على هذا النحو.‏

توصل تحقيق وكالة أسوشيتد برس الذي ظهر على ما يبدو إلى إنشاء التقرير إلى أن ‏المكتب اختار نقل أولئك الذين يواجهون اتهامات أو السماح لهم بالتقاعد.‏

قال جراسلي أيضًا إنه تلقى وثيقة ثانية من المبلغين عن المخالفات تحلل تنفيذ راي ‏لسياسة عدم التسامح مطلقًا مع سوء السلوك الجنسي ، وتوضح بالتفصيل "الأحكام غير ‏المتسقة".‏

وجاء في الوثيقة: "يبدو أن حالات سوء السلوك الجنسي الأخيرة تظهر أن تطبيق [مكتب ‏المسؤولية المهنية] لهذا التوجيه قد أدى إلى عقوبات عشوائية على ما يبدو ومعاملة ‏متباينة ، مما قد يعرض للخطر الاتساق والإنصاف والإجراءات القانونية الواجبة لنظام ‏التأديب لمكتب التحقيقات الفيدرالي" ‏

كتب جراسلي في رسالته: "الكونجرس ملزم بإجراء مراجعة موضوعية ومستقلة ‏لإخفاقات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وتحديد دقة البيانات الواردة في ‏الوثائق حتى يعرف الشعب الأمريكي ويفهم ما هي التغييرات ، إن وجدت ، التي تم ‏إجراؤها لحل هذه التغييرات مشاكل كبيرة "‏

وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي في بيان إن الموظفين الذين يرتكبون تحرشًا جنسيًا ‏ليس لهم مكان في المكتب ، مشيرًا إلى موارد جديدة مثل الخط الساخن على مدار الساعة ‏طوال أيام الأسبوع ، وقال إنه يعمل مع المشرعين بشأن هذه القضية.‏