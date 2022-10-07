استطلاع: غالبية الألمان غير راضين عن الوضع الاقتصادي لبلادهم

كشف استطلاع للرأي نظمته قناة ARD TV الألمانية، أن الغالبية العظمى من المواطنين غير راضين عن الوضع الاقتصادي في البلاد، ومستاؤون أكثر مما كانوا بعد الأزمة العالمية عام 2008.

ووفقا للاستطلاع أربعة من كل خمسة ألمان بنسبة 80%، يقيمون الوضع الاقتصادي بشكل سلبي، 47% منهم "أقل جودة" و33% "سيئ"، واعتبرت القناة أن الرقم قياسي مقارنة بعام 2009، عندما قيم استطلاع "Infratest dimap" استياء المواطنين بعد عام من بدء الأزمة العالمية.

كما أظهر الاستطلاع أن الوضع في ألمانيا يثير قلق 85% من المواطنين، وهو أعلى بنسبة 34% مما كان عليه في آخر مسح مشابه في عام 2020، وهو مستوى قياسي منخفض منذ بداية القياسات في عام 1997.

فيما يعتقد غالبية المشاركين، بنسبة 53% أن الوضع الاقتصادي في ألمانيا خلال عام سيكون أسوأ مما هو عليه اليوم، و32% يتوقعون أن تكون مستقرة، و12% فقط يرون أن الوضع الاقتصادي سيتحسن في غضون عام.

وشمل الاستطلاع، الذي تم إجراؤه في الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر، 1307 شخصا، بنسبة خطأ بلغت تراوحت كحد أقصى من 2% إلى 3%.