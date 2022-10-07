إصابة 5 أشخاص فى حادثين بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادثين منفصلين في محافظة المنيا، حيث انقلبت سيارة نقل بالوصلة المؤدية لطريق الجيش أمام مركز سمالوط، ودراجة بخارية بالطريق الزراعي السريع بمركز أبوقرقاص، وتم نقل المصابين للمستشفي لتلقي العلاج.



تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالوصلة التي تربط طريق الجيش والصحراوي الشرقي القديم بالقرب من مدخل البستان بمركز سمالوط، مما أسفر عن إصابة كلا من: مصطفي رمضان 23 عاما، تباع، باشتباه نزيف بالبطن وكسر بالضلوع والساق، ومصطفي محمود، سائق، باشتباه كسر بالساق، ويقيمان بمحافظة بني سويف، وتم نقلهما إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.



كما تلقت الأجهزة الأمن إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بإنقلاب دراجة بخارية بدون لوحات معدنية بالطريق الزراعي مصر أسوان، أمام عزبة عطية التابعة لمجلس قروي أبيوها، بسبب السرعة الزائدة مما أسفر عن إصابة كل من: حميدة محمد 70 عاما، عبد العزيز تلاوي 20 عاما، ربيع علي 42 عاما، وجميعهم يقيمون بقرية منسافيس، وتم نقلهم إلي مستشفي أبوقرقاص المركزي لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كسور وسحجات وكدمات بأنحاء الجسم.





