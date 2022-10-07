اليوم السابع
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الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:54 م
أكرم القصاص
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إصابة 4 في مشاجرة على خلافات أرض زراعية بطهطا شمالى سوهاج

الجمعة، 07 أكتوبر 2022 04:00 م
إصابة 4 في مشاجرة على خلافات أرض زراعية بطهطا شمالى سوهاج مشاجرة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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استقبل مستشفى طهطا العام 4 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات على أرض زراعية بدائرة مركز طهطا شمالى محافظة سوهاج، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهة الاختصاص التحقيق في الواقعة.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مركز شرطة طهطا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين بسبب الخلافات على أرض زراعية وتم ضبط المتهمين.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ومحمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طهطا بقياد العقيد أحمد عزت مفتش مباحث المركز بوجود مشاجرة بدائرة المركز بين طرفين بسبب الخلاف على الأ{ض الزراعية نتج عن المشاجرة إصابة أ . م  54 سنه بجرح قطعي بالراس وإشتباه خلع بالكتف الأيمن، وم . ا 18 سنه بجرح قطعي بالرأس طرف أول.

وإصابة ب . ع . م 50 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج ، وأ . ع . م 33 سنة بجرح رضى بالرأس طرف ثان تم ضبط طرفى المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدى كل طرف على الأخر لذات السبب تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت جهة التحقيق المختصة أعمالها.


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