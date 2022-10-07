إصابة 4 في حادثين منفصلين على طريقي الصحراوى الشرقى والغربى بسوهاج

كانت الأجهزة الأمنية بسوهاج قد تلقت بلاغين منفصلين الأول بإنقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى الغربى عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة محمود . ج . ع 35 سنة يقيم بمحافظة أسيوط بإشتباه كسر بالعمود الفقرى ، ومصطفى . أ . ح 35 سنة يقيم بذات العنوان بسحجات وكدمات تم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج وتم الدفع بقوات إدارة المرور بسوهاج والتي قامت برفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وجاء الحادث الثانى على الطريق الصحراوى الغربى طريق المطار حيث شهد الطريق إنقلاب سيارة ملاكى على الطريق عقب إنفجار إحدى إطارات السيارة نتج الحادث إصابة ماهر . س . ع 36 سنة بإشتباه كسر بالحوض، وإصابة حسن . إ . ع 37 سنة بإشتباه كسر بالساق اليسرى تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجامعى لتلقى العلاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وبسؤال المصابين أيدوا مضمون ما جاء بالتحريات وتم العرض على جهة التحقيق المختصة التي تولت التحقيق وقررت إنتداب المهندس الفني من إدارة المرور.